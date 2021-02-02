Боец ММА Шлеменко предрек победу Дацика в поединке с Дижоном

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко 2 февраля предположил, что боец ММА и тайского бокса Вячеслав Дацик одолеет в поединке своего соперника камерунца Тайсона Дижона.

«Знаю, конечно, Дацика. Однозначно, он имеет крепкую голову. Я не много его боев смотрел, видел какие-то отрывки. Он достаточно много пропускал в своей жизни и нормально всегда стоял, держался. Я не знаю его соперника, но я бы поставил на Дацика», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Шлеменко.

Он подчеркнул, что к Дацику можно относиться по-разному, однако нет никаких сомнений в его бойцовских качествах и желании сражаться до конца.

В свою очередь спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов считает, что у Дацика нет шансов на победу в бою против Дижона, так как россиянин, по его мнению, находится в плохой форме.

Накануне Дацик отметил, что «готовится убить» на ринге своего соперника Дижона.

В итоге после этого заявления российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил обеспокоенность по поводу здоровья Дижона после боя с Дациком, так как россиянин проводит мощные атаки и сам терпит и держит все удары от оппонента.

Турнир «Короли ринга» с участием именитых боксеров, бойцов смешанных единоборств и популярных блогеров состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.