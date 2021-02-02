Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Тарасов оценил шансы Дацика в бою против Тайсона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов считает, что у российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика нет шансов на победу в бою против африканского боксера, камерунца Тайсона Дижона.

Двойной удар в Химках: Харитонов и Чудинов досрочно выиграли свои бои
Организованный РЕН ТВ вечер бокса завершился красивыми победами россиян

«Я считаю, что бой в принципе неинтересный, потому что Дацик в плохой форме. Он опять сидел в тюрьме. А его соперник — боксер, который умеет держать тайминг. Дацику будет тяжело. Я ставлю 55% против 45% в пользу Тайсона. Я считаю, что Дацику может не хватить сил, хоть у них и всего четыре раунда», — сказал Тарасов РЕН ТВ во вторник, 2 февраля.

Ранее сам Тарасов встречался на ринге с Дациком. Бой был остановлен, после того как Дацик прыгнул на лежачего Тарасова в тот момент, когда рефери не давал команды продолжать бой.

Это было второе нарушение Дацика за поединок. В итоге победу присудили Тарасову, которому позже потребовалась помощь медиков — блогер повредил ребра и кисти рук.

Накануне российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил обеспокоенность по поводу здоровья африканского боксера после боя с Дациком. По словам Кокляева, Дижону будет сложно победить Дацика, так как российский спортсмен — непробиваемый боец.

25 января Дижон обратился с угрозами к Дацику. Он сказал на русском языке, что «уже идет за бойцом».

В ответ Дацик заявил, что «готовится убить» на ринге своего соперника. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 1 февраля.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках чемпионата на ринге встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов; скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021