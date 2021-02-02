Тарасов оценил шансы Дацика в бою против Тайсона

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов считает, что у российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика нет шансов на победу в бою против африканского боксера, камерунца Тайсона Дижона.

«Я считаю, что бой в принципе неинтересный, потому что Дацик в плохой форме. Он опять сидел в тюрьме. А его соперник — боксер, который умеет держать тайминг. Дацику будет тяжело. Я ставлю 55% против 45% в пользу Тайсона. Я считаю, что Дацику может не хватить сил, хоть у них и всего четыре раунда», — сказал Тарасов РЕН ТВ во вторник, 2 февраля.

Ранее сам Тарасов встречался на ринге с Дациком. Бой был остановлен, после того как Дацик прыгнул на лежачего Тарасова в тот момент, когда рефери не давал команды продолжать бой.

Это было второе нарушение Дацика за поединок. В итоге победу присудили Тарасову, которому позже потребовалась помощь медиков — блогер повредил ребра и кисти рук.

Накануне российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил обеспокоенность по поводу здоровья африканского боксера после боя с Дациком. По словам Кокляева, Дижону будет сложно победить Дацика, так как российский спортсмен — непробиваемый боец.

25 января Дижон обратился с угрозами к Дацику. Он сказал на русском языке, что «уже идет за бойцом».

В ответ Дацик заявил, что «готовится убить» на ринге своего соперника. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 1 февраля.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках чемпионата на ринге встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов; скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.