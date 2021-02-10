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Глава Минобрнауки назвал размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

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Средняя зарплата сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной, которая ранее пожаловалась на низкую оплату труда ученых президенту России Владимиру Путину, в 2020 году составила 44 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию Проскурина рассказала главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Она также отметила, что ее полная ставка в настоящее время составляет 25 тыс. рублей в месяц.

«Мы внимательно посмотрели на ситуацию, на которую указала А.С. Проскурина, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 тыс. 129 рублей, в том числе 25 тыс. — это должностной оклад», — сказал Фальков в ходе совещания президента с членами правительства.

При этом министр уточнил, что в 2019 году среднемесячная зарплата из-за гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) была чуть больше 57 тыс. рублей.

«Так что 2020 год в этом смысл несколько отличался от предыдущего, поскольку не было иных выплат», — уточнил Фальков.

Помимо этого, в ходе совещания он также отметил, что в Институте цитологии РАН в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200% от средней по региону.

После слов Проскуриной глава государства поручил непосредственно Фалькову и министру финансов Антону Силуанову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.

В свою очередь Фальков заявил, что проверит ситуацию с зарплатой сотрудницы института. По его словам, будут обязательно приняты меры.

9 февраля Следственный комитет начал проверку после сообщений о невыплате в полном объеме зарплаты научным сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирской области. Аналогичную проверку организовала региональная прокуратура. При этом в ведомстве отметили, что проверка соблюдения трудового законодательства начата именно в институте, но впоследствии она будет проведена во всех научных учреждениях Сибирского отделения РАН.

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