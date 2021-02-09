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Прокуратура в Новосибирске проверит зарплаты обратившихся к Путину ученых

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку ситуации с зарплатами ученых после того, как сотрудница Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН 8 февраля пожаловались президенту России Владимиру Путину на проблемы с оплатой труда. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

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В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту, что ее зарплата за работу на полную ставку старшим научным сотрудником не превышает 25 тыс. рублей. Тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Ученый рассказала главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

«После сюжета СМИ о невыплате зарплаты ученым проводится проверка трудового законодательства об оплате труда», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что пока проверка соблюдения трудового законодательства начата именно в Институте цитологии и генетики СО РАН. Впоследствии такую проверку планируется провести во всех научных учреждениях Сибирского отделения РАН.

Ранее стало известно, что министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что проверит ситуацию с зарплатой сотрудницы института. По его словам, будут обязательно предприняты меры.

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