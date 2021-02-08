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Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой

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Министр образования и науки Валерий Фальков заявил в понедельник, 8 февраля, в интервью телеканалу «Россия 24», что проверит ситуацию с зарплатой ученой из Новосибирска, которая во время заседания совета по науке и образованию пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат.

Сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина рассказала главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

Путин попросил главу Минфина прокомментировать ситуацию. Силуанов ответил, что ученые получают заработную плату на уровне двукратной по региону. Проскурина работает на полставки, поэтому ее доход ниже. Ученый заявила, что предложение о переходе на полставки поступало, но при сохранении полного рабочего дня.

«Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», — сказал глава Минобрнауки.

Путин дал поручение разобраться в ситуации и представить подробный доклад Валерию Фалькову и Антону Силуанову. Президент предложил ученой «сразу звонить в администрацию президента», и он лично с ней поговорит, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить».

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