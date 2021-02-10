Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

Актерской труппе «Гоголь-центра» в среду, 10 февраля, представят нового художественного руководителя Алексея Аграновича, сообщили «Известиям» источники в театре.

Уточняется, что представление пройдет в закрытом режиме без присутствия журналистов. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский присутствовать не будет.

Днем ранее стало известно о назначении режиссера, актера и продюсера Алексея Аграновича на должность худрука «Гоголь-центра».

В тот же день стало известно, что Кирилл Серебренников, руководивший театром с 2012 года, покинет занимаемую должность 25 февраля 2021 года. Об этом режиссер заявил в Instagram, где обратился к коллегам с просьбой сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.

В июне 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и штрафу 800 тыс. рублей.

По данным обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Фигуранты дела свою вину не признали.

Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф 300 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с трех осужденных 129 млн рублей в размере ущерба, нанесенного Минкульту, и лишил Малобродского и Итина права занимать административные должности в государственных учреждениях.