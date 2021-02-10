Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены
Общество
В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
Мир
Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе
Общество
Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России
Общество
В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Культура
Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актерской труппе «Гоголь-центра» в среду, 10 февраля, представят нового художественного руководителя Алексея Аграновича, сообщили «Известиям» источники в театре.

Уточняется, что представление пройдет в закрытом режиме без присутствия журналистов. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский присутствовать не будет.

Ходит Гоголем: почему Агранович сохранит спектакли Серебренникова
Несмотря на уход худрука, репертуар театра в новом сезоне изменится незначительно

Днем ранее стало известно о назначении режиссера, актера и продюсера Алексея Аграновича на должность худрука «Гоголь-центра».

В тот же день стало известно, что Кирилл Серебренников, руководивший театром с 2012 года, покинет занимаемую должность 25 февраля 2021 года. Об этом режиссер заявил в Instagram, где обратился к коллегам с просьбой сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.

В июне 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и штрафу 800 тыс. рублей.

По данным обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Фигуранты дела свою вину не признали.

Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф 300 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с трех осужденных 129 млн рублей в размере ущерба, нанесенного Минкульту, и лишил Малобродского и Итина права занимать административные должности в государственных учреждениях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021