Ходит Гоголем: почему Агранович сохранит спектакли Серебренникова

В «Гоголь-центре» при новом художественном руководителе Алексее Аграновиче сохранится состав труппы и планы на сезон не изменятся — в частности, запланирована постановка спектакля Кирилла Серебренникова, сообщил «Известиям» источник в театре. Сам новый худрук, игравший в постановках этого театра, отказался комментировать свое назначение до того, как войдет в курс дела. Мнения театральных деятелей по поводу назначения нового худрука разделились.

Алексей Агранович назначен худруком «Гоголь-центра» приказом депкультуры Москвы от 9 февраля. Его контракт начинается с 26 февраля (тогда же он официально вступит в должность) и оканчивается 4 июля 2022 года.

Новый сезон по старым планам

Уже 27 февраля новому худруку предстоит представить первую премьеру нового сезона «Гоголь-центра» (сезон в театре исчисляется со 2 февраля). Это спектакль «Человек без имени», посвященный «русскому Фаусту», князю Владимиру Одоевскому. Появится в театре в качестве режиссера и Кирилл Серебренников. В планах театра на этот сезон значится его постановка «История одного города» — по текстам Салтыкова-Щедрина.

Справка «Известий» Алексей Агранович — актер, режиссер и продюсер. Руководитель двух фестивалей под названием «Край света» в Южно-Сахалинске и Калининграде. Начинал вольнослушателем на актерско-режиссерском курсе Сергея Соловьёва и Валерия Рубинчика во ВГИКе, учился там же на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. С 1995 года продюсирует и режиссирует фестивали и специальные мероприятия, в том числе церемонии «Кинотавра», «Золотого орла» и ТЭФИ. Известен по ролям в фильмах «Юморист», «Частица вселенной», «Верность», «Кислота» и др.

На запрос «Известий» о том, какую программу изберет худрук, театр предложил дождаться официального пресс-релиза, который обещают выпустить 10 февраля. Однако источник в театре сообщил, что вряд ли Агранович будет сегодня менять состав труппы и планы этого сезона, поскольку они уже сверстаны и утверждены. Это пять премьер, в том числе и спектакль бывшего руководителя. Труппа не спешит с комментариями. Так, один из ведущих актеров «Гоголь-центра» — Евгений Сангаджиев — отказался прогнозировать дальнейшую жизнь коллектива.

Пресс-служба депкультуры на запрос «Известий» к моменту публикации не ответила, однако источник, близкий к ведомству, рассказал, что особых творческих претензий у департамента к Серебренникову не было, поэтому курс театра не будет меняться радикально и в нем останутся популярные спектакли серебренниковского «Гоголь-центра».

Телефон Кирилла Серебренникова к моменту публикации оставался недоступен, а в своем Instagram он написал: «Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить...»

Не чужой

Генеральный директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок оценил решение учредителя скорее со знаком плюс.

— Алексей Агранович — артист этого театра, член творческой команды «Гоголь-центра», он не чужой человек, знает труппу, знает людей, — отметил гендиректор вахтанговского театра.

Крок затруднился сказать, будет ли театр и далее придерживаться линии, провозглашенной Кириллом Серебренниковым, но заметил, что всем надо понимать: художественный руководитель, приходящий на должность, всегда будет развивать эстетику, которая ему близка. И не факт, что она совпадет с той, которую проповедовал Серебренников.

Руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев отказался комментировать назначение, заметив, что ничего не имеет против.

По мнению народного артиста России депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, Алексей Агранович — очень талантливый человек, блестящий организатор.

— На площадке «Гоголь-центра» он проводил фестиваль «Белый квадрат», премию операторов, кинокритиков. Ему теперь карты в руки, — заметил собеседник «Известий».

Будущее с прошлым

Что касается будущего «Гоголь-центра», то, по словам Герасимова, надо смотреть, насколько популярен и удачлив окажется театр.

— Я в Алексее Аграновиче не сомневаюсь, — заявил он. — Дело художественного руководителя — как развивать театр. Думаю, Кирилл Серебренников наверняка будет его поддерживать. Это дело творцов, как они построят свое будущее.

У нового худрука есть четкие принципы, которыми он поделился с «Известиями» в августе во время кинофестиваля на Сахалине. Так, Агранович уверен, что ни один серьезный процесс нельзя вывести на должную высоту без культурной составляющей. Он считает, что современная Россия дала миру не так много открытий, чтобы мир заговорил на нашем языке. Еще новый худрук «Гоголь-центра» прогнозирует, что настанут времена, когда репродуктивная функция человека станет неважна.