Песков прокомментировал уход Серебренникова из «Гоголь-центра»

Кремль не будет давать оценку таланту режиссера Кирилла Серебренникова, который покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля.

«В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля», — сказал он.

Как отметил Песков, «есть работодатель, и есть принятый по найму режиссер». «Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет — то работодатель не продлевает контракт», — подчеркнул Песков и добавил, что талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты.

Ранее в этот же день Серебренников сообщил, что уходит с должности художественного руководителя «Гоголь-центра». В посте в Instagram он опубликовал документ о том, что его трудовой договор заканчивается 25 февраля 2021 года.

Обратившись к своим бывшим подопечным, режиссер попросил их сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.