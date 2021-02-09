Минкультуры прокомментировало назначение Аграновича худруком «Гоголь-центра»

Глава Минкультуры России Ольга Любимова поприветствовала назначение актера, режиссера Алексея Аграновича на должность художественного руководителя «Гоголь-центра».

«Это очень хорошая новость. Искренне поздравляю Алексея Аграновича с новой должностью и желаю ему больших успехов», — заявила Любимова «Российской газете» во вторник, 9 февраля.

Ранее во вторник в департаменте культуры Москвы объявили о назначении Аграновича худруком «Гоголь-центра». Он приступит к работе 26 февраля.

Кирилл Серебренников, руководивший театром с 2012 года, покидает должность с 25 февраля.

Ранее в этот же день он обратился к коллегам в социальных сетях, попросив их сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.

В Кремле не стали оценивать талант Серебренникова, отметив, что талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн рублей, главным фигурантом которого является Серебренников. Его приговорили к трем годам условно и штрафу 800 тыс. рублей.

По информации обвинения, режиссер и другие фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, которые выделили основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Генеральному директору проекта Юрию Итину дали три года условно и присудили штраф 200 тыс. рублей, продюсеру Алексею Малобродскому — два года условно и штраф 300 тыс. рублей. Суд постановил взыскать с трех осужденных 129 млн рублей в размере ущерба, нанесенного Минкультуры, и лишил Малобродского и Итина права занимать административные должности в государственных учреждениях.

Фигуранты дела свою вину не признали.