Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году
Экономика
В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград
Общество
В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения
Экономика
Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Общество
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг
Экономика
В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму
Политика
Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
Интернет
В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников

Серебрянников заявил об уходе с поста худрука «Гоголь-центра»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебрянников уходит с должности. Об этом режиссер сообщил 9 февраля в Instagram, опубликовав документ о том, что его трудовой договор заканчивается 25 февраля 2021 года.

Приговор в студию: почему Кирилл Серебренников получил условный срок
После этого дела Минкультуры намерено оградить худруков от работы с финансами

Обратившись к своим бывшим подопечным, Серебрянников попросил их сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», — написал Кирилл Серебрянников в социальной сети.

В июне 2020 года Серебрянников был приговорен к трем годам условно и штрафу 800 тыс. рублей.

По данным обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Фигуранты дела свою вину не признали.

Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф 300 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с трех осужденных 129 млн рублей в размере ущерба, нанесенного Минкульту, и лишил Малобродского и Итина права занимать административные должности в государственных учреждениях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021