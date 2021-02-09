Серебрянников заявил об уходе с поста худрука «Гоголь-центра»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебрянников уходит с должности. Об этом режиссер сообщил 9 февраля в Instagram, опубликовав документ о том, что его трудовой договор заканчивается 25 февраля 2021 года.

Обратившись к своим бывшим подопечным, Серебрянников попросил их сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», — написал Кирилл Серебрянников в социальной сети.

В июне 2020 года Серебрянников был приговорен к трем годам условно и штрафу 800 тыс. рублей.

По данным обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Фигуранты дела свою вину не признали.

Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф 300 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с трех осужденных 129 млн рублей в размере ущерба, нанесенного Минкульту, и лишил Малобродского и Итина права занимать административные должности в государственных учреждениях.