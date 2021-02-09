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Худруком «Гоголь-центра» назначили режиссера Алексея Аграновича

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Новым художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен режиссер, актер и продюсер Алексей Агранович, сообщили в департаменте культуры Москвы 9 февраля.

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«Приказом департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр им. Н.В.Гоголя» с 26 февраля 2021 года», — отметили в пресс-службе.

Кирилл Серебренников, руководивший театром с 2012 года, покидает пост с 25 февраля.

Ранее в этот день он обратился к коллегам в соцсетях, попросив их сделать так, чтобы театр продолжал быть живым, а сами они оставались свободными и не унывали.

В июне 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и штрафу 800 тыс. рублей.

По информации обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, которые выделили основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Гендиректору проекта Юрию Итину дали три года условно и присудили штраф 200 тыс. рублей, продюсеру Алексею Малобродскому — два года условно и штраф 300 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с трех осужденных 129 млн рублей в размере ущерба, нанесенного Минкульту, и лишил Малобродского и Итина права занимать административные должности в государственных учреждениях.

Фигуранты дела свою вину не признали.

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