Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко в среду, 10 февраля, заявил, что Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатами ученых во всех подведомственных организациях.

«Те проблемы, которые есть в других «подведах» (подведомственных учреждениях. — Ред.) тоже исследуются. Средняя зарплата по институту [цитологии и генетики СО РАН] — более 67 тыс., но между средней и какая является [у отдельных сотрудников], всегда есть разница, поэтому, конечно, мы будем разбираться со всеми «подведами». У нас же есть требования указа президента, и мы обязаны их исполнять», — цитирует его ТАСС.

Кучеренко уточнил, что проблемы с выплатами зарплат ученым наблюдаются сразу в нескольких регионах России, в том числе в Республике Алтай, в Костромской области, Республике Бурятия, Карелии и Дагестане.

Он подчеркнул, что это до проверки финансовые службы ведомства уже ставили вопрос о применении к ряду глав регионов и руководителей «подведов» дисциплинарных санкций.

8 февраля старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания Совета по науке и образованию сообщила президенту России Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку старшим научным сотрудником составляет порядка 25 тыс. рублей.

При этом согласно майским указам президента она должна составлять 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Ученый рассказала главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

После этого глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.

В свою очередь министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что проверит ситуацию с зарплатой сотрудницы института. По его словам, будут обязательно предприняты меры.

На следующий день Следственный комитет начал проверку после сообщений о невыплате в полном объеме зарплаты научным сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирской области. Аналогичную проверку организовала региональная прокуратура. При этом в ведомстве отметили, что проверка соблюдения трудового законодательства начата именно в институте, но впоследствии она будет проведена во всех научных учреждениях Сибирского отделения РАН.