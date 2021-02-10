Цена платины достигла $1,2 тыс. за унцию впервые с февраля 2015 года

Стоимость платины на торгах подразделения Нью-Йоркской товарной биржи Comex на утро среды, 10 января, выросла на 2,25% и достигла $1,21 тыс. за тройскую унцию.

Отметку в $1,2 тыс. за такой объем цена этого драгоценного металла последний раз превышала в феврале 2015 года.

Как утоняет аналитический сервис Trading Economics, в феврале платина выросла в цене на 12% на фоне стабильного спроса на нее со стороны автомобильного сектора. Также на рост ее стоимости, по мнению экспертов, повлияло ослабление доллара США и восстановление экономики, стимулируемое вакцинами от коронавируса.

8 февраля стоимость тройной унции платины впервые с 2016 года достигла $1,17 тыс.

Платина относится к числу самых дефицитных металлов в мире и используется главным образом в производстве автомобильных каталитических нейтрализаторов, на нефтеперерабатывающих заводах, а также в химической и электротехнической промышленности.

Ранее, в январе, на мировых рынках зафиксировали быстрое повышение цен на драгоценные металлы платиновой группы, в частности на родий и палладий. Рост цент объяснялся высоким спросом в реальном секторе. В отличие от золота, которое в основном используется для хранения и в ювелирной индустрии, промышленное значение палладия в последние годы выросло колоссально.