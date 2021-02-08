Цена платины достигла $1,17 тыс. за унцию впервые с 2016 года

Стоимость платины достигла $1,17 тыс. за тройскую унцию впервые с 2016 года, следует 8 февраля из данных торгов на бирже Comex.

Цена драгоценного металла на торгах подразделения Нью-Йоркской товарной биржи Comex выросла на 3,56%, достигнув $1,173,3 за тройскую унцию.

В последний раз стоимость платины находилась выше этого уровня в августе 2016 года.

С начала 2021 года платина подорожала на 8,4%, сообщает Trading Economics. Платина относится к числу самых дефицитных металлов в мире и используется главным образом в производстве автомобильных каталитических нейтрализаторов, на нефтеперерабатывающих заводах, а также в химической и электротехнической промышленности.

Эксперты отмечают, что интерес к драгметаллу связан с ожиданиями глобального перехода к более «чистой» энергетике именно со стороны автопроизводителей, пишет «Коммерсант».

Ранее, в январе, на мировых рынках обнаружилось быстрое повышение цен на драгоценные металлы платиновой группы, в частности на родий и палладий.