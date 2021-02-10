Пушков предрек Харрис пост президента США из-за интриг республиканцев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал процесс импичмента над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

По его мнению, на данный момент импичмент «не вырисовывается», хотя против экс-президента интригует республиканское «антитрамповское крыло».

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее 9 февраля стало известно, что Верхняя палата Конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампу.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.