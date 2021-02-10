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Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Трампу
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Пушков предрек Харрис пост президента США из-за интриг республиканцев

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал процесс импичмента над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как в той песне Пелоси: почему импичмент Трампу не вдохновляет Байдена
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По его мнению, на данный момент импичмент «не вырисовывается», хотя против экс-президента интригует республиканское «антитрамповское крыло».

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее 9 февраля стало известно, что Верхняя палата Конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампу.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

2021-01-15T031750Z_1108955233_RC238L9MEFED_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Мужчина с ребенком
Дональд Трамп, проигравший выборы Байдену и под занавес нарвавшийся на второй импичмент, намерен покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации нового главы государства. Торжественная церемония принятия присяги пройдет 20 января в полдень. Что происходило в стране и за ее пределами во время правления 45-го президента, одним из главных предвыборных обещаний которого было ужесточение иммиграционной политики, вспоминают «Известия»
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
2021-01-15T031749Z_2082939627_RC238L95WZFE_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Толпа
Марш «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле в августе 2017-го, поводом для которого стало намерение властей демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Ли. Белые националисты, куклуксклановцы, неонацисты, неоконфедераты выступали с расистскими и антисемитскими лозунгами и устроили столкновения с правоохранительными органами и противниками. Трамп сначала отказался выступить с осуждением ультраправых, он сделал это лишь через двое суток, а затем возложил вину за случившееся на обе стороны
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Объятия
Ильхан Омар — первая американка сомалийского происхождения и первая мусульманка, избранная в конгресс США. Спустя год, в 2019-м, Трамп заявил, что темнокожие женщины-демократы должны вернуться на родину и навести порядок там, прежде чем критиковать Соединенные Штаты. С тех пор Ильхан Омар призывает к импичменту президенту. В начале нынешнего года она заявила, что готовит документы для второго импичмента
Фото: RREUTERS/Eric Miller
2021-01-15T031745Z_1576406171_RC238L9MPWTH_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Беженец
Выдумкой демократов назвал глава Белого дома цифру в 3 тыс. погибших в результате ураганов «Ирма» и «Мария», обрушившихся на остров Пуэрто-Рико, находящийся под управлением США. Эти заявления вызвали критику в конгрессе со стороны как демократов, так и части республиканцев
Фото: REUTERS/Alvin Baez
2021-01-15T031819Z_1970563093_RC238L9XADC9_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Мигранты
Макаллен — город в Техасе на американо-мексиканской границе. Именно здесь, по данным пограничников, задерживается наибольшее число нелегальных мигрантов. Возведение пограничной стены — один из основных пунктов предвыборной программы Трампа. В начале 2019-го он ввел режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы получить финансы и достроить ее, а затем объявил о дополнительных тарифах на мексиканские товары, чтобы побудить Мексику начать борьбу с нелегальной миграцией. 16 января 2021-го режим ЧП из-за ситуации с Мексикой был продлен на год
Фото: REUTERS/Loren Elliott
2021-01-15T032345Z_1780153983_RC238L9AUWK5_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Женщина с детьми
40-летняя Мария Меза из Гондураса с двумя дочерьми-близнецами у пограничной стены. В ноябре 2018-го военные США применили слезоточивый газ в отношении мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2021-01-15T031857Z_1534223554_RC238L92716T_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Трамп
В феврале 2020-го сенат конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи. Демократы выразили сожаление из-за решения сената, большинство в котором контролируют республиканцы
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-15T031856Z_794066893_RC238L9PHKZT_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Прощание
В результате стрельбы в супермаркете Walmart в техасском городе Эль-Пасо в августе 2019-го погибли 20 человек. Полиция рассматривала случившееся как преступление, совершенное на почве ненависти, — перед началом атаки в интернете появился манифест, направленный, в частности, против мигрантов. Жители Эль-Пасо вскоре после случившегося вышли на улицы города, чтобы выразить протест против прибытия в город президента Дональда Трампа, который, по их мнению, неуважительно относится к латиноамериканцам
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
2021-01-15T031933Z_1997149158_RC238L9IVR68_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Прикосновение
Трамп очень долго не признавал серьезность ситуации с распространением коронавируса — он всячески демонстрировал пренебрежение мерами защиты, призывал мэров и губернаторов не закрываться на карантин
Фото: REUTERS/Joy Malone
2021-01-15T031956Z_1100846101_RC238L9CCEUE_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Горе
Похороны Джорджа Флойда — афроамериканца, убитого полицией во время задержания. Массовые протесты против расового неравенства и полицейского насилия быстро распространились по территории США и переросли в уличные беспорядки
Фото: REUTERS/Carlos Barria
2021-01-15T032909Z_1017424793_RC238L90GURY_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Протест
Трамп призвал губернаторов действовать жестче в отношении протестующих и пригрозил использовать армию для подавления протестов. Однако после того, как эту идею раскритиковали как демократы, так и республиканцы, включая членов его кабинета, он передумал
Фото: REUTERS/Adrees Latif
2021-01-15T032501Z_1436992729_RC238L9CDXK4_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Полицейский
Беспорядки в Портленде продолжались несколько недель. Белый дом отправил в город федеральных агентов для восстановления правопорядка. Власти города и штата раскритиковали Трампа, заявив, что единственная его цель — поднятие рейтинга
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
2021-01-15T032422Z_65055891_RC238L9EWHF8_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Ребенок
Одной из приоритетных задач администрации Трампа было ограничение потока беженцев. В 2016 году при Обаме в США смогли въехать 110 тыс. мигрантов, в 2019-м квота сократилась до 30 тыс., а в 2020-м — до 18 тыс.
Фото: REUTERS/Maddie McGarvey
2021-01-15T031959Z_1723628544_RC238L9TCRMA_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Разговор
Убийство полицейскими 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и оказавшего сопротивление при задержании в июне 2020-го, вызвало новую волну протестов и уличных беспорядков. Трамп назвал эту ситуацию ужасной и пообещал в ближайшее время подписать указ о реформе полиции
Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
2021-01-15T032035Z_532709923_RC238L9PJW6N_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Садовник и Трамп
11-летний Фрэнк Джиакко в 2017-м обратился к новому хозяину Белого дома с предложением покосить газон. Предложение было принято, хозяин остался доволен
Фото: REUTERS/Carlos Barria
2021-01-15T032042Z_574849157_RC238L95HGCZ_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Разговор
Встреча в Белом доме с учениками, родителями и учителями школы имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, где бывший учащийся в феврале 2018-го застрелил 17 человек. На одной из страниц в соцсетях стрелок изображен в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
2021-01-15T032307Z_1628966912_RC238L9NBT7A_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Фотографы
Основатель Facebook Марк Цукерберг несколько часов давал показания в американском сенате в апреле 2018-го. Ему задавали вопросы о данных пользователей и о вмешательстве в выборы с помощью соцсети
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Трамп
Трамп на предвыборном митинге в аэропорту Питтсбург-Батлер 31 октября
Фото: REUTERS/Carlos Barria
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В толпе
Томас Мусолино с дочерью поддерживает действующего президента
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Выборы
Джо Байден и Камала Харрис после утверждения первого кандидатом в президенты от Демократической партии, а второй — кандидатом в вице-президенты
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
2021-01-15T032502Z_187631783_RC238L9OWU81_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Поддержка
США стали мировым рекордсменом по заболеваемости COVID-19 — с начала пандемии там выявили 20 млн случаев заболевания, из этого количества 346,9 тыс. человек умерли. На днях уходящий президент заявил, что данные о заболеваемости очень сильно преувеличены, а виноваты в этом методы подсчета
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
2021-01-15T032608Z_221322724_RC238L9UOJWD_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Забор
Шериф округа Эль-Пасо запрещает фотографировать тела умерших во время вспышки коронавируса
Фото: REUTERS/Ivan Pierre Aguirre
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Молитва
Сторонники Трампа после оглашения первых результатов президентских выборов
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
2021-01-15T033400Z_914640552_RC238L9O3ZQ0_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
надписи
14-летние Кеннеди Джордж и Ава Холлоуэй у памятника конфедерату Роберту Ли. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм приказал демонтировать его после беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда
Фото: REUTERS/Julia Rendleman
2021-01-15T032616Z_397724247_RC238L93Y97U_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Радость
В Нью-Йорке празднуют победу Джо Байдена
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
2021-01-15T033121Z_1585834188_RC238L91PPVY_RTRMADP_3_USA-TRUMP-AMERICA
Капитолий
В результате штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января погибли четыре человека. Незадолго до случившегося проигравший президент в очередной раз заявил, что не согласен с итогами выборов и что победу у него украли
Фото: REUTERS/Leah Millis
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