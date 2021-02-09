В Калужской области возбуждено дело после травмы ребенка на мотокроссе

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на мотокроссе в Обнинске. Во время одного из заездов 30 января с мотоцикла упал гонщик 2012 года рождения. С переломом бедра он был доставлен в Клиническую больницу №8.

По данным прокуратуры Калужской области, в ходе одного из заездов ребенок потерял равновесие и упал с мотоцикла. Он не успел покинуть трассу, а двигавшийся за ним другой гонщик не заметил знаки флаг-маршала о наличии препятствия и совершил наезд, передает газета «Весть».

Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Этот турнир проходит в Обнинске два раза в год и собирает сотни мотоциклистов со всей России.