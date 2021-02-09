Пять человек пострадали в результате стрельбы недалеко от Миннеаполиса

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Буффало штат Миннесота недалеко от американского города Миннеаполис. Об этом сообщил CNN во вторник, 9 февраля.

Инцидент произошел в местной клинике. По предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, их отправили в больницу на вертолете. Состояние остальных пострадавших пока не уточняется.

Также сообщается, что подозреваемый был задержан. На сайте офиса шерифа округа Райт указано, что несколько дорог в районе стрельбы были перекрыты, полиция направляет на место происшествия ресурсы для оказания помощи.

Изначально о стрельбе сообщила газета Star Tribune со ссылкой на аудиозапись сообщения, которая не была подтверждена официальным источником в полиции. Кроме того, поступали сообщения об одной или нескольких угрозах взрыва в этом районе.

Однако, как пишет CNN, по словам пресс-секретаря округа Райт Джона Холлера, на месте происшествия не было взрывных устройств.