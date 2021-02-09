Источник сообщил о массовой стрельбе в клинике американского города Буффало

Массовая стрельба произошла в клинике «Аллина Хелс» в городе Буффало американского штата Миннесота. Об этом сообщает 9 февраля газета Star Tribune со ссылкой на аудиозапись сообщения, которая не была подтверждена официальным источником в полиции.

Журналисты также рассказали, что по меньшей мере пять человек были «тяжело ранены», а подозреваемый задержан.

Кроме того, поступали сообщения об одной или нескольких угрозах взрыва в этом районе, однако официального подтверждения этой информации нет, отмечает сайт Bring Me The News.

Диспетчерская полиции подтвердила наличие нескольких пострадавших, но не предоставила никакой информации об их травмах, передает FOX 9. Отмечается, что на данный момент подозреваемый задержан. Неизвестно, есть ли у него подельники.

На прошлой неделе офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес. По предварительным данным, несколько машин полиции преследовали автомобиль подозреваемого от Деминга до района Лас-Крусес, прежде чем произошла перестрелка.