Спецпосланник генсека ООН дал оценку встрече Конституционного комитета Сирии

Пятая встреча Конституционного комитета Сирии (ККС) не дала результатов. Такое мнение во вторник, 9 февраля, высказал спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по итогам закрытой встречи Совета Безопасности по Сирии.

«Я поделился с Советом своей оценкой, что пятая сессия Конституционного комитета была упущенной возможностью и разочарованием», — цитирует его ТАСС.

В этой связи Педерсен сообщил, что внес в Совет свои предложения по изменению текущей работы комитета.

В конце января в Женеве открылась пятая сессия малой группы ККС. Основной целью сессии стала разработка основного закона страны.

26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в астанинском формате по Сирийской Арабской Республике (САР) состоится в феврале в Сочи.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в Нур-Султане 10–11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступили представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

Следующие переговоры по Сирии были намечены на март 2020 года в Нур-Султане, но их перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции.

В конце апреля постпред России при ООН Василий Небензя назвал фейком разговоры о смерти астанинского формата переговоров по Сирии. Летом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о проведении саммита в астанинском формате по САР обсуждается по дипломатическим каналам.