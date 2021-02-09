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В ВОЗ не подтвердили данные о первоначальном появлении COVID-19 в Италии

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Информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в Ухане, не получила подтверждения. Об этом 9 февраля заявила эксперт международной комиссии Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс на пресс-конференции по итогам поездки миссии ВОЗ в Ухань.

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«Мы нашли несколько публикаций, которые, например, предполагают, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, но это очень сложно доказать. Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса», — рассказала Купманс на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Эксперт отметила, что главная задача международной группы специалистов состояла в том, чтобы узнать о первой фазе пандемии в китайском городе Ухань. Полученные данные доказывает, что COVID-19 циркулировал в городе в декабре 2020 года, отметила Купманс.

Марион Купманс также отметила, что специалистами были изучены базы данных с публикациями о возможной циркуляции коронавируса в других местах. В дальнейшем, как отметила эксперт, специалисты намерены найти доказательства тому, что вирус ранее якобы уже мог распространяться в других местах планеты.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

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