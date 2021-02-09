Минфин предложил обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней в ЕАЭС

Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0,3 карата) сроком на два года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициативу рассмотрят на коллегии ЕЭК во вторник, 9 февраля.

В министерстве отмечают, что давно ведут работу по обнулению ставок. Предполагается, что инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках, а также создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

В ведомстве подчеркивают, что пандемия коронавируса значительно повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Разработанная Минфином мера таможенного регулирования призвана помочь преодолеть последствия пандемии и стать серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности.

Участники евразийского ювелирного рынка давно и активно поднимали вопрос обнуления пошлин на импортируемое в ЕАЭС сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах альянса почти не добывают цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карата на территории союза нерентабельна.

В то же время большую часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. Таким образом, складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую продукцию почти равна ставке на драгоценные камни (10–15%), необходимых для производства ювелирных изделий.

В Минфине добавили, что по качеству ювелирная продукция стран альянса не уступает мировым производителям, однако чтобы обеспечить ее стоимостную конкурентоспособность, необходимы соответствующие меры наднациональной — на уровне ЕЭК — и национальной государственной поддержки.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.