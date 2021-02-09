Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году
Экономика
В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград
Общество
В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения
Экономика
Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Общество
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг
Экономика
В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму
Политика
Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
Интернет
В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников

Захарова заявила о срыве планов ЕС устроить России «публичную порку»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз намеревался превратить визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву в «публичную порку» России, но сделать это не получилось. Об этом во вторник, 9 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Двойное но: как Жозепу Боррелю досталось за визит в Москву
Вернувшись в Брюссель, дипломат более категорично высказался об отношениях с Россией

«Я вам раскрою секрет, тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести вот эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали», — отметила она в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам Захаровой, в ЕС хотели обратить внимание и на несанкционированные акции, и на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Однако планы были провалены, так как РФ была заинтересована в обсуждении «реальных вопросов».

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе пресс-конференции в Москве Боррель заявил, что отношения Москвы и Брюсселя далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми. Кроме того, он призвал не создавать «стену молчания».

Однако по возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление Борреля об итогах визита в Москву, в котором он, в частности, осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил, что Москва якобы не готова улучшать отношения, и пригрозил новыми санкциями.

Захарова в связи с такими заявлениями назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с Евросоюзом. Как он пояснил, Москва по-прежнему рассчитывает на возрождение отношений с Брюсселем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021