Захарова заявила о срыве планов ЕС устроить России «публичную порку»

Европейский союз намеревался превратить визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву в «публичную порку» России, но сделать это не получилось. Об этом во вторник, 9 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я вам раскрою секрет, тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести вот эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали», — отметила она в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам Захаровой, в ЕС хотели обратить внимание и на несанкционированные акции, и на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Однако планы были провалены, так как РФ была заинтересована в обсуждении «реальных вопросов».

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе пресс-конференции в Москве Боррель заявил, что отношения Москвы и Брюсселя далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми. Кроме того, он призвал не создавать «стену молчания».

Однако по возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление Борреля об итогах визита в Москву, в котором он, в частности, осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил, что Москва якобы не готова улучшать отношения, и пригрозил новыми санкциями.

Захарова в связи с такими заявлениями назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с Евросоюзом. Как он пояснил, Москва по-прежнему рассчитывает на возрождение отношений с Брюсселем.