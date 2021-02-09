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Человек погиб в ДТП с пятью машинами на Кубани

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Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием пяти машин на Кубани. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Усть-Лабинском районе края на автодороге Темрюк–Краснодар–Кропоткин в районе поселка Двубратский вечером 8 февраля. Столкнулись два легковых автомобиля, автобус ПАЗ, грузовик и бензовоз. В результате один человек скончался, еще трое были госпитализированы с различными травмами, пишет НСН.

Погибший оказался водителем автобуса. В момент ДТП в его салоне не было пассажиров, отмечает телеканал «Звезда». Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

В ГИБДД рассказали, что, по предварительным данным, один из водителей не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего транспортное средство занесло. В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что в результате ДТП опрокинулся бензовоз, силами дорожно-ремонтного строительного управления будет проводиться ограничение розлива нефтепродуктов и обсыпка его гравийно-песчаной смесью. На месте ДТП организовано реверсивное движение, пишет сайт kp.ru.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

В Краснодарском крае с субботы, 6 февраля, идет снег, МЧС сообщало, что в регионе действует штормовое предупреждение по гололеду.

Ранее 8 февраля стали известны подробности ДТП с тремя погибшими под Саратовом. Виновником ДТП в Саратовской области, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, оказался водитель кроссовера. Прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту аварии.

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