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В Подмосковье в 2021 году реконструируют восемь ж/д станций

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В 2021 году в Московской области реконструируют восемь станций на Савеловском, Павелецком, Горьковском и Казанском железнодорожных направлениях. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Как рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), обновление затронет такие станции, как Катуар, Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Кабаново, Кривандино и Вялки. На указанных остановочных пунктах демонтируют старые платформы, а на их месте возведут новые по современным стандартам.

Помимо этого, в текущем году планируется модернизировать навесы на 36 остановочных пунктах. Для дополнительной безопасности на краях платформ установят противоскользящее покрытие, а для маломобильных пассажиров оборудуют пандусы. Для удобства слабовидящих сделают полосу безопасности из тактильной плитки, отмечает телеканал «360». Старые люминесцентные лампы на станциях заменят современными светодиодными светильниками.

В ЦППК рассказали, что для удобства пассажиров на платформах обновят системы визуального и вербального информирования, а также навигацию.

На работу станций строительно-монтажные работы не повлияют. Для пассажиров рядом с реконструируемыми станциями возведут временные деревянные платформы, отмечает РИАМО.

Все работы выполнят по инвестиционной программе, реализуемой вместе с РЖД.

12 января сообщалось, что билеты на электрички пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) теперь смогут приобрести в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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