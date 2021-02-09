В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал неадекватным и незаконным решением высылку российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что высланные российские дипломаты не нарушали международного права и законодательства государств, в которых они работают.

«Зеркальный ответ стран, чьи представители оказались в рядах несогласованных протестных шествий, является неадекватным и незаконным», — отметил Железняк.

По его словам, Россия регулярно сталкивается с недружественными действиями западных стран, которые считают себя вправе диктовать Москве внутреннюю и внешнюю политику.

«Наша страна, так же как любое суверенное государство, требует уважения к законам и не приемлет применения экстерриториального принципа к национальному законодательству», — сказал депутат.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Ранее 8 февраля Берлин, Стокгольм и Варшава решили выслать по одному российскому дипломату, назвав это ответной мерой на действия Москвы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва считает высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии необоснованной и недружественной.

Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им было предписано в ближайшее время покинуть Россию.

В МИД РФ подчеркивали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.