В Госдепе США считают переговоры с Ираном преждевременными

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 8 февраля, заявил, что время для прямых переговоров Соединенных Штатов с Ираном еще не пришло. Видео брифинга размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«Что до какого-либо общения с иранцами, мы к этому еще не пришли», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джозеф Байден прямо не заявлял о том, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран первым не вернется к выполнению условий СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ред.), однако любые дальнейшие обсуждения возможны только после этого.

В понедельник в эфире телеканал CBS Байден утвердительно ответил, что США не намерены первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке. Когда ведущая уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран, президент утвердительно кивнул.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи после интервью Байдена, о котором идет речь, в свою очередь, заявил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в СВПД, пока США не отменят санкции, введенные в отношении Ирана.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условия в заявлениях Ирана и США по возвращению Вашингтона в ядерную сделку взаимоисключающими.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения СВПД.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.