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США настаивают на возвращении Ирана первым к ядерной сделке

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Президент США Джозеф Байден прямо не заявлял о том, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран первым не вернется к выполнению условий СВПД, однако любые дальнейшие обсуждения возможны только после этого. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 8 февраля.

Ранее в эфире телеканал CBS Байден утвердительно ответил, что США не намерены первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке. Когда ведущая уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран, президент утвердительно кивнул, пишет CNN.

Псаки указала на то, что сам Байден никогда не говорил этого дословно. Слова о санкциях произнесла интервьюер Нора О’Доннел. Отдельно пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Байден на этот вопрос не ответил, а только кивнул. По словам Псаки, если бы Белый дом был намерен объявить о новом подходе к Ирану, то президент «сделал бы больше, чем кивок головой».

Уран, товарищи: что мешает США вернуться в ядерную сделку с Ираном
Вашингтон считает ее «трамплином» для более комплексного соглашения

Также пресс-секретарь добавила, что позиция Байдена по вопросу Ирана остается прежней. Если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств по СВПД, то Вашингтон сделает то же самое, а затем использует это как платформу для выстраивания более широкого и существенного соглашения, которое также затронет и другие сферы, «вызывающие озабоченность».

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи после интервью Байдена, о котором идет речь, в свою очередь, заявил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в СВПД, пока США не отменят санкции, введенные в отношении Ирана.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условия в заявлениях Ирана и США по возвращению Вашингтона в ядерную сделку взаимоисключающими.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках договора не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.

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