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Лавров заявил о попытках Запада сделать тему Навального главной в диалоге с РФ

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Западные страны пытаются сделать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального центральной в диалоге с Россией. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментарий которого 8 февраля приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД ответил на вопросы СМИ, возникшие после того, как ему было адресовано открытое письмо работающего в Швейцарии врача-невролога Виталия Козака с рядом вопросов по статье в журнале Lancet о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом.

«В ситуации, когда западные страны пытаются сделать тему А.А.Навального чуть ли не главной в диалоге с нашей страной, хотел бы в порядке взаимности поделиться оценками находящихся в фокусе наших служебных интересов практических шагов, предпринимаемых действующими лицами этой истории в сфере политики и пропаганды», — сказал Лавров.

Он обратил внимание на то, что создание фильма о «дворце» в Геленджике не было бы возможным без помощи западных спецслужб.

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами», — указал Лавров.

Министр рассказал, что в Москве задались вопросом о том, каким образом досье Путина из немецких архивов могло быть передано для публичной презентации без его согласия.

«Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни», — отметил глава ведомства.

Помимо того, Лавров напомнил, что также возникало много вопросов о том, кто оплачивал дорогостоящие съемки и компьютерную графику фильма.

«На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают», — добавил министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 января заявил, что публикация Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы принадлежащем президенту России Владимиру Путину дворце в Геленджике является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

25 января сам Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. Он также отметил, что в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

Кроме того, застройщик объекта разъяснил, что это не дворец, а будущая гостиница с бассейном, которая в настоящее время находится в стадии строительства. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что он является бенефициаром особняка в Геленджике.

Вместе с тем издание Schwarzwalde Bote провело расследование и выяснило, что фильм о так называемом дворце в Геленджике был снят на немецкой киностудии по запросу США.

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