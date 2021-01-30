Фильм Навального о дворце в Геленджике был снят немцами по заказу США

Фильм блогера Алексея Навального, в котором рассказывается о так называемом дворце в Геленджике, был снят на немецкой киностудии по запросу США. Соответствующее расследование провело издание Schwarzwalder Bote.

Так, отмечается, что после выписки из клиники Charite, где Навальный якобы проходил «лечение от отравления», блогер отправился на отдых. 14 октября политолог Александр Сосновский сообщил, что Навальный снимает дом в городе Ибах на юге Германии. По его словам, дом находится под охраной, попасть туда невозможно.

Журналисты при этом обратили внимание, что незадолго до своего возвращения в Россию в декабре блогер выложил соответствующее видео, а на заднем плане был виден пейзаж Фрайбурга.

Вместе с этим, по данным издания, в ноябре 2020 года в немецком Кирхцартене, примерно в 59 км от места отдыха Навального, открылась профессиональная студия кино и телевидения The Black Forest Studios. Ее владельцами оказались двое жителей Фрайбурга — Нина Гвин Вейланд и Себастьян Вейланд, которые много лет проработали в киноиндустрии США.

Причем, по словам Вейланда, в начале декабря они получили запрос из США о наличии у них производственных мощностей, которые у студии были. Он признался, что съемка с участием Навального шла в обстановке совершенной секретности.

«Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», — приводит издание слова Вейланда о блогере.

30 января пресс-служба российского бизнесмена Аркадия Ротенберга подтвердила факт того, что он является владельцем так называемого дворца в Геленджике. Предприниматель и сам сообщил, что он собственник указанного здания. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Накануне представитель застройщика уточнил, что дворец в Геленджике, о котором идет речь в публикации Навального, строится как гостиница.

22 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что публикация является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

Спустя несколько дней Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. По его словам, в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».