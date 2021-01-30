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Фильм Навального о дворце в Геленджике был снят немцами по заказу США

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Фильм блогера Алексея Навального, в котором рассказывается о так называемом дворце в Геленджике, был снят на немецкой киностудии по запросу США. Соответствующее расследование провело издание Schwarzwalder Bote.

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Так, отмечается, что после выписки из клиники Charite, где Навальный якобы проходил «лечение от отравления», блогер отправился на отдых. 14 октября политолог Александр Сосновский сообщил, что Навальный снимает дом в городе Ибах на юге Германии. По его словам, дом находится под охраной, попасть туда невозможно.

Журналисты при этом обратили внимание, что незадолго до своего возвращения в Россию в декабре блогер выложил соответствующее видео, а на заднем плане был виден пейзаж Фрайбурга.

Вместе с этим, по данным издания, в ноябре 2020 года в немецком Кирхцартене, примерно в 59 км от места отдыха Навального, открылась профессиональная студия кино и телевидения The Black Forest Studios. Ее владельцами оказались двое жителей Фрайбурга — Нина Гвин Вейланд и Себастьян Вейланд, которые много лет проработали в киноиндустрии США.

Причем, по словам Вейланда, в начале декабря они получили запрос из США о наличии у них производственных мощностей, которые у студии были. Он признался, что съемка с участием Навального шла в обстановке совершенной секретности.

«Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», — приводит издание слова Вейланда о блогере.

30 января пресс-служба российского бизнесмена Аркадия Ротенберга подтвердила факт того, что он является владельцем так называемого дворца в Геленджике. Предприниматель и сам сообщил, что он собственник указанного здания. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Накануне представитель застройщика уточнил, что дворец в Геленджике, о котором идет речь в публикации Навального, строится как гостиница.

22 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что публикация является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

Спустя несколько дней Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. По его словам, в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

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