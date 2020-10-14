Прямой эфир

Стало известно место проживания Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер Алексей Навальный снимает дом в городе Ибах на юге Германии. Об этом 14 октября в своем Telegram-канале сообщил политолог Александр Сосновский.

Суть не важно: что означает «политическое решение» о санкциях Евросоюза
Четких временных рамок для легальной процедуры у Брюсселя нет

«Это курортное место, стоимость аренды очень высокая. Дом охраняется, попасть туда невозможно. Швейцария рядом», — написал он.

Сосновский добавил, что ждет опровержения этой информации от самого Навального «или от его команды».

Ранее в среду Навальный в своем Instagram рассказал, кто оплатил его лечение в берлинской клинике Charite.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020