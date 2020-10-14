Стало известно место проживания Навального

Блогер Алексей Навальный снимает дом в городе Ибах на юге Германии. Об этом 14 октября в своем Telegram-канале сообщил политолог Александр Сосновский.

«Это курортное место, стоимость аренды очень высокая. Дом охраняется, попасть туда невозможно. Швейцария рядом», — написал он.

Сосновский добавил, что ждет опровержения этой информации от самого Навального «или от его команды».

Ранее в среду Навальный в своем Instagram рассказал, кто оплатил его лечение в берлинской клинике Charite.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.