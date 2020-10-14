Навальный назвал оплативших его лечение в клинике Charite людей

Блогер Алексей Навальный 14 октября в своем Instagram рассказал, кто оплатил его лечение в берлинской клинике Charite.

Он отметил, что самолет, на котором его привезли в Германию, обошелся в €79 тыс. и за него заплатил предприниматель Борис Зимин. Финальный счет за лечение от больницы составил €49,9 тыс. — его оплатили несколько человек: бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

«Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение, неясно, потому что неясен срок восстановления», — написал Навальный.

По его словам, согласно результатам последних тестов, «всё пока идет хорошо». Он добавил, что благодарен всем, кто поддержал его, и огромному количеству предложивших помощь людей.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Комитет постоянных представителей Евросоюза 14 октября согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным.