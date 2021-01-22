Песков назвал клюквой «расследование» ФБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 22 января, заявил, что последнее «расследование» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) являются инсинуациями и ложью, созданным для сбора просмотров в Сети.

«Хорошая качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», — заявил он.

20 января представитель Кремля заявил, что сбор денег на «расследования» ФБК является «лохотроном». На эту мысль, по словам Пескова, его навел тот факт, что в конце материалов «псевдорасследований» фонда указаны счета, куда просят перечислять деньги.

Он призвал россиян хорошенько подумать, прежде чем отправлять жуликам деньги, так как их способы выманить средства у населения постоянно совершенствуются.

Несколько лет назад корреспондент «Известий» встретился с волонтером ФБК, который рассказал, как фонд искажает социологические данные ради политической выгоды. По его словам, информация, отражающая мнение граждан по определенным темам, не только замалчивалась, но и подавалась некорректно.