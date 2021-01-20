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В Кремле назвали «лохотнором» сбор денег для ФБК

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 20 января, завил, что сбор денег на «расследования» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) являются «лохотнором».

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На эту мысль, по словам Пескова, его навел тот факт, что в конце материалов «псевдорасследований» фонда указаны счета, куда просят перечислять деньги.

«Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать, чувствую необходимость в этом: что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», — сказал он.

Представитель Кремля призвал россиян хорошенько подумать, прежде чем отправлять жуликам деньги, так как их способы выманить средства у населения постоянно совершенствуются.

В августе прошлого года российском блогеру и основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо во время перелета Томска в Москву, после чего, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Российская сторона многократно направляла в Берлин официальные запросы о предоставлении результатов исследований материалов, взятых у блогера. Однако все они, в том числе и Генпрокуратуры РФ, остались без ответа. При этом в сторону Москвы сыпались голословные обвинения.

17 января блогер вылетел обратно в Россию. В аэропорт Берлина его привезли в кортеже с мигалками и доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании воздушной гавани Навальный так и не появился. По словам немецких журналистов, блогер даже лично не получал посадочные талоны, так как процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытию в Шереметьево блогер был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН. Как оказалось, с 29 декабря 2020 года Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике и согласно предоставленной из медучреждения информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

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