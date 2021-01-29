Застройщик назвал дворец в Геленджике будущей гостиницей с бассейном

Дворец в Геленджике, о котором идет речь в публикации блогера Алексея Навального, строится как гостиница. Об этом сообщил журналисту «России 1» Александру Рогаткину представитель застройщика.

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — передал «РИА Новости» Рогаткин ответ представителя застройщика о том, что это за объект.

В разговоре с информагентством журналист также рассказал, что съемочную группу внутрь пустили по разрешению владельца, однако его имя попросили пока не раскрывать.

Рогаткин отметил, что они обошли здание со всех сторон и везде был бетон. При этом люди, которые на данный момент находятся на объекте, пришли уже на ведущуюся стройку.

«Они шесть лет назад, как они сказали, начали заниматься ремонтом, получили в таком же вот состоянии. А что было раньше, то есть там 10 лет назад, они не знают. Там коробка уже была соответственно», — подытожил Рогаткин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 января заявил, что публикация Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы принадлежащем дворце президенту России Владимиру Путину является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

Спустя несколько дней сам Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. Он также отметил, что в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

Кроме того, российский лидер рассказал об отсутствии каких-либо документов, подтверждающих его связь с недвижимостью. Это, по словам главы государства, еще раз доказывает непричастность его самого и родственников к дворцу, о котором идет речь в видео Навального.