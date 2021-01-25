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Путин прокомментировал фильм о дворце в Геленджике

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 января, в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о наличии «дворца» в Геленджике.

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Глава государства отметил, что не смотрел фильм блогера Алексея Навального на данную тему.

«Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», — заявил он, отвечая на вопрос студента третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниила Чемезова.

Президент также обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть подтверждающие документы документы.

«Ничего, что там указано из частной собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и не принадлежало никогда. Это первое», — подчеркнул Путин, добавив, что подобная информация «муссируется уже больше 10 лет».

По мнению российского лидера, сейчас наступил просто удобный случай, когда все эти материалы были собраны, чтобы «промыть мозги» россиянам.

«На протяжении 10 лет должны были остаться оформления какие-то, проводки финансовые, какие-то оформления у нотариуса: в книгах, электронном виде, Вместо этого что? Разместили мое плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, в котором я никогда не был <...> Я так плавал. В Енисее в 2016 году! В таких случаях, это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного нашего персонажа: «скучно, девочки», — заключил Путин.

Расследование о «дворце Путина» 19 января опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. В нем описывается план комплекса, показаны снимки строений и видеозапись, записанная дроном. Авторы расследования утверждают, что архитектурный план объекта был предоставлен «одним из важных подрядчиков, работавшем на обустройстве дворца».

Навальный и ФБК сделали вывод о связи комплекса с Путиным на основании того, что в финансировании строительства принимали госкомпании и знакомые с президентом бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

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