В России произвели более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса

Более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса уже произведено в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 8 февраля.

«По данным на вечер вчерашнего дня, произведено более 8,62 млн доз полнокомплектных вакцин, это в основном вакцина «Спутник V» и небольшие объемы вакцины «ЭпиВакКорона». Для использования населением доступно 5,5 млн доз, доставлено в регионы или распределено по регионам 5,3 млн доз вакцин», — сообщила Голикова на брифинге.

Она объяснила, что разница между объемами производства и количеством доз в регионах связана с проверками качества выпущенных вакцин и логистикой.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов 1 февраля заявил о готовности России делиться с другими странами технологией производства своих вакцин от COVID-19. В то же время он подчеркнул, что главное в первую очередь вакцинировать население Российской Федерации.

В середине января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в России за первые три месяца 2021 года выпустят около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Планируется, что первая серия в 100 тыс. доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.

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