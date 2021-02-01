РФ готова поделиться с другими странами технологией производства вакцин

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, о готовности России делиться с другими странами технологией производства своих вакцин от COVID-19. Об этом в понедельник, 1 февраля сообщает «РИА Новости».

По его словам, Россия не собирается никому «навязывать» свои разработки и перед ней не стоит задача динамичного продвижения препаратов на внешние рынки. Как подчеркнул Чижов, главное в первую очередь вакцинировать свое население.

«Однако мы готовы делиться, причем не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства», — сказал он.

Дипломат отметил, что фармацевтические заводы «не резиновые, и произвести вакцину на весь мир не может ни одна страна». Поэтому российская сторона предлагает заинтересованным государствам пробную партию.

«Они могут ее протестировать, что называется, вдоль и поперек, и, если она им понравится, мы можем договориться об организации производства вакцины на их территории», — пояснил Чижов и добавил, что по такому пути уже пошел целый ряд российских партнеров.

23 января РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии.

10 января журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели рассказал о причинах доверия к «Спутнику V». По его словам, в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания.