В России с января по март выпустят 33 млн доз «Спутника V»

В России за первые три месяца 2021 года выпустят около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». На сегодняшний день в стране уже произведено 6,5 млн доз этого препарата, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на брифинге в понедельник, 18 января.

Так, по его словам, в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз «Спутника V», а в феврале и марте 11 и 15 млн доз соответственно.

Мантуров уточнил, что за период с января по март в российские регионы будет направлено около 16,8 млн доз этой вакцины.

«Что касается доступности для поставки в регионы: до конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что набранные темпы и готовность производств должны способствовать наращиванию объемов выпуска «Спутника V». До конца января производство этой вакцины начнется на предприятиях компании Р-Фарм, отметил министр.

Матуров подчеркнул, что изначально для выпуска этого препарата было отобрано семь площадок и на шести из них производство уже ведется. Речь идет о площадке самого Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину, а также о площадках компаний «Генериум», компаний «Биокад» и «Биннофарм».

В конце декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот для масштабной вакцинации россиян уже потупило около 700 тыс. доз вакцины «Спутник V». Тогда же Мантуров заявлял, что Россия должна выйти на производство 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июлю, но это может произойти и раньше.

Кроме того, глава Минпромторга уточнил, что цена на «Спутник V» для внутреннего рынка будет снижаться по мере роста масштабов ее производства. На три месяца, по его словам, ее стоимость установлена на уровне в 1942 рубля.

В России с 18 января стартует масштабная вакцинация населения от коронавируса. Ранее приоритет в вакцинации отдавался медикам, соцработникам, учителям. Теперь сделать прививку смогут все желающие.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.