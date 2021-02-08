Песков назвал защиту русского мира приоритетом для российских властей

Забота о русском мире всегда была и остается приоритетом для российских властей. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства — защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», — сказал он, комментируя обсуждавшуюся 5 февраля на совещании у главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности тему работы с соотечественниками за рубежом.

Песков добавил, что это была плановая тема.

Он также утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира, и напомнил, что там живет очень много русских и русскоговорящих.

«Они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни — отрицать их было бы большой глупостью», — отметил Песков. Он добавил, что «такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине», и Кремлю это не нравится.

Песков назвал поддержку русского мира «мягкой силой». «Это наша «мягкая сила», никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву», — объяснил он. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в соответствии с международным правом любое государство имеет возможность осуществлять гуманитарные операции и поощрять контакты между людьми, а также «рассказывать о литературе, искусстве, науке».

В ходе оперативного совещания президента с постоянными членами Совета безопасности одной из тем стали дела русского мира и соотечественников за рубежом.

В ходе совещания Путин отметил высокую значимость темы международного гуманитарного сотрудничества не только для живущих за границей РФ людей, чувствующих свою связь с исторической родиной, но и для страны в целом.

В декабре 2020 года президент поддержал предложение о специальных нормах ответственности за дискриминацию граждан России за рубежом.