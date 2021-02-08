Боррель не исключил введения санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что ЕС может ввести новые санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении дипломата по итогам его визита в Москву, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей 7 февраля.

По его словам, во время предстоящей 22 февраля встречи глав МИД Евросоюза они «должны будут решать следующие шаги», которые могут касаться введения санкций в отношении России, в том числе в области прав человека.

Боррель напомнил, что у ЕС появился новый режим санкций, которые предусматривают введение ограничений для физических лиц и организаций, пишет «Газета.ру».

В Москве в свою очередь выразили удивление оценкой итогов Боррелем своего визита в РФ, так как она контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

25 января Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил, что ни одна из стран альянса не высказалась за введение ограничений в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому позже суд в Москве заменил условный срок на реальный. Однако он подчеркнул готовность Евросоюза при необходимости принять соответствующие меры.

После этого 4–6 февраля состоялся визит главы европейской дипломатии в Москву, где он встретился с Лавровым и российскими общественными организациями.

При этом в ходе своего визита Боррель называл отношения России и Евросоюза напряженными, но подчеркивал, что создавать стену молчания — не выход. Глава российского МИДа в свою очередь заявил, что РФ привыкла к тому, что ЕС «всё чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».

Лавров тогда подчеркнул, что возможные санкции Евросоюза из-за блогера — это внутреннее дело альянса, который для России является ненадежным партнером.