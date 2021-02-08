Минздрав включил «ЭпиВакКорону» в рекомендации по профилактике COVID

«ЭпиВакКорона» вошла в рекомендации Минздрава РФ. Вакцину зарегистрировали как средство профилактики COVID-19, передает телеканал «Известия».



Также в новые рекомендации включили сухой вариант «Спутника V».

В документе уточняют, что ПЦР-тест перед вакцинацией нужен не всегда. Анализ сдают только в случае контакта с больными в течение последних 14 дней.

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