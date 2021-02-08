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Минздрав включил «ЭпиВакКорону» в рекомендации по профилактике COVID

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«ЭпиВакКорона» вошла в рекомендации Минздрава РФ. Вакцину зарегистрировали как средство профилактики COVID-19, передает телеканал «Известия».

Также в новые рекомендации включили сухой вариант «Спутника V».

В документе уточняют, что ПЦР-тест перед вакцинацией нужен не всегда. Анализ сдают только в случае контакта с больными в течение последних 14 дней.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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