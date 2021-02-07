Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве в результате пожара в жилом доме на Солнцевском проспекте погиб один человек, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 7 февраля.

По информации телеканала, огонь вспыхнул в квартире, площадь возгорания составила 15 кв. м.

В результате происшествия погиб один человек, еще два пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

О причинах возгорания не сообщается.

Ранее в воскресенье спасатели ликвидировали пожар на территории склада на Варшавском шоссе в Москве. В тушении огня принимали участие 94 человека, 29 единиц техники и два вертолета.