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Евросоюзу грозит крах экономики из-за отказа от «Северного потока - 2»

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«Северный поток – 2» необходим Германии и всему Евросоюзу для выживания. Такое мнение высказал историк Юрий Рогулев. В Берлине осознают ценность второго трансбалтийского газопровода, но находятся под давлением США, рассуждает эксперт. Отношение Джо Байдена к «Северному потоку – 2» пока неясно, но новый президент не так сильно, как Трамп, заинтересован, чтобы Америка продвигала свой сжиженный природный газ в Европу, считает историк. Второй «Северный поток», так же как и первый, будет доставлять из России в Германию 55 млрд куб. газа в год, передает телеканал «Известия». Западные подрядчики вышли из проекта под угрозой санкций со стороны США. Сейчас российская сторона вынуждена достраивать «Северный поток – 2» своими силами. Газопровод на данный момент готов на 97%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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