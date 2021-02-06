Бывшую секретаршу концлагеря обвинили в уничтожении 10 тыс. человек

Бывшей секретарше концлагеря предъявили обвинения. Прокуратура ФРГ подозревает ее в причастности к убийству. Женщина работала в лагере Штуттгоф. Секретарша могла участвовать в уничтожении 10 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Всего в Штуттгофе погибли 65 тыс. узников. Следствие в отношении гражданки ФРГ велось с 2016 года. Сейчас обвиняемой 95 лет.

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