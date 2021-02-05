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Срок наблюдения за участниками испытаний «ЭпиВакКороны» могут сократить

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Срок наблюдения за участниками испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», может быть сокращен до трех месяцев. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Участники клинических исследований и представители научного центра «Вектор» обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до трех месяцев. Решение данного вопроса остается за регулятором», ― цитирует сообщение ТАСС.

Участникам встречи также разъяснили конструктивные особенности вакцины и принципы формирования защитных антител. Окончательное решение о сроках наблюдения примет регулятор.

Кроме того, результаты исследований эффективности вакцины по итогам первой и второй фаз испытаний опубликуют до конца февраля.

Накануне стало известно о том, что центр «Вектор» несколько дней назад завершил пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет, результаты положительные.

В конце января Роспотребнадзор сообщил, что две дозы «ЭпиВакКороны» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что масштабное производство этой вакцины планируется начать в феврале этого года.

Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали минувшей осенью. Это вторая вакцина от COVID-19 в России. Она характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Эффективность препарата составила 100%.

Среди противопоказаний для прививания — тяжелые формы аллергических реакций.

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