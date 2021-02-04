Завершены клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых
Новосибирский центр «Вектор» несколько дней назад завершил пострегистрационные исследования вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет, результаты положительные. Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на пресс-конференции в четверг, 4 февраля.
«Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID наиболее уязвимая категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь», — указала она.
По ее словам, были получены положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений.
«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала Непомнящих
Она добавила, что мутации коронавируса, влияющие на эффективность этой вакцины, пока не зафиксировали.
Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали минувшей осенью. Это вторая вакцина от COVID-19 в России. Она характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Эффективность препарата составила 100%.
Среди противопоказаний для прививания — тяжелые формы аллергических реакций.
В конце января Роспотребнадзор сообщил, что две дозы «ЭпиВакКороны» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал что масштабное производство этой вакцины начнется в феврале этого года.