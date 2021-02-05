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Атомная подлодка «Северодвинск» поразила учебную цель ракетой «Калибр»

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Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) Северного флота «Северодвинск» в соответствии с планом боевой подготовки поразил береговую цель на полигоне в Архангельской области крылатой ракетой «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба флота в пятницу, 5 февраля.

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«Сегодня атомный подводный крейсер «Северодвинск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области», — отмечает пресс-служба.

«Северодвинск» отработал ракетную стрельбу из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в штатном режиме.

«Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне», — добавили во флоте.

АПРК «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень», который находится на вооружении соединения атомных подводных лодок подводных сил Северного флота. Он является первым штатным носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте, совершил несколько боевых служб.

В ноябре прошлого года атомная подводная лодка «Казань» проекта 885 «Ясень» в рамках завершающего этапа государственных испытаний успешно выполнила стрельбу крылатой ракетой «Оникс» из Белого моря. ВМФ России получит эту подлодку в 2021 году

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