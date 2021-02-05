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В Москве задержали подозреваемых в убийстве хореографа

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В Москве задержаны пять подозреваемых, причастных к убийству хореографа Натальи Прониной в декабре прошлого года. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 5 февраля.

Главное управление Следственного комитета России по столице также сообщает о задержании пятерых подозреваемых, причастных к убийству женщины в Москве, но не уточняет имени погибшей.

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Уголовное дело возбудили по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму») и ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

«Выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям — покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами Следственного комитета России. В ходе проведенных обысков изъяты оружие и боеприпасы», — отметили в СК.

Всех соучастников преступления доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Их действиям дадут дополнительную квалификацию.

По данным следствия, женщину убили 23 декабря 2020 года на Профсоюзной улице в столице. Она возвращалась с подругами домой, когда к ним сзади подошел мужчина и выстрелил Прониной в голову. Пострадавшую госпитализировали, позже она скончалась в больнице. Убийца скрылся.

«Известия» со ссылкой на столичное управление СК писали в конце декабря, что 40-летнюю потерпевшую убил бывший супруг Алексей Ермаков. Отмечалось, что он агрессивно преследовал бывшую жену, с которой развелся осенью того же года, угрожал ей. Ранее мужчина был женат три раза, женщины уходили от него из-за нездоровой ревности и рукоприкладства.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что погибшая встречалась с крупным бизнесменом. У него была любовница, которая не смогла смириться с его новым увлечением и «заказала» убийство соперницы.

В декабре РЕН ТВ отмечал, что расстрелять женщину мог отвергнутый поклонник, который терроризировал ее целый месяц. Он якобы подкарауливал ее каждый вечер и требовал вступить с ним в интимные отношения.

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