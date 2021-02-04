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В США неизвестный угнал машину с вакцинами от коронавируса

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В американском городе Плант-Сити (штат Флорида) разыскивают мужчину, который угнал машину с вакцинами от коронавируса. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил департамент местной полиции.

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На странице в Facebook департамент опубликовал видео, на котором видно подозреваемого.

«Это подозреваемый, имеющий отношение к украденному четырехдверному Hyundai Accent серого цвета. Автомобиль был украден 3 февраля 2021 года около 15:00. В этом автомобиле находились ампулы с вакцинами против COVID-19», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также обратились к жителям города с просьбой помочь в поисках мужчины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США на сегодняшний день выявлено более 26 млн случаев COVID-19, умерло свыше 451,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Вакцинация в США проходит с использованием двух препаратов — Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщалось 17 января, в общей сложности 55 жителей США скончались после прививки от коронавируса с использованием данных вакцин.

20 января Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов президента США Джо Байдена. В тот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу 100 days Masking Challenge, которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

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