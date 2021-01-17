В США 55 человек скончались после прививки вакцинами Pfizer и Moderna

В общей сложности 55 жителей США скончались после вакцинации от коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщает The Epoch Time со ссылкой на отчеты медицинских учреждений и комментарии родственников.

Отмечается, что пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. Так, 66-летний постоялец дома престарелых в Колорадо почувствовал сонливость после прививки и не вставал с кровати целый день. На следующее утро его обнаружили в постели мертвым с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта.

14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

Первыми в Норвегии были привиты постояльцы дома престарелых в Осло. Двое вакцинированных скончались 5 января, 8 января стало известно о еще одном случае летального исхода.

Ранее, в декабре 2020 года, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech, а позднее и вакцину от американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза.

Во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.